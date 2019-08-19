В США призывают признать электронные сигареты менее вредными по сравнению с обычными

В 2018 г. более 10 млн. взрослых американцев использовали электронные сигареты, или "вейпили" - пишет эксперт Американского института потребителей Лиам Сиго в популярном американском издании The Hill.

В то же время, некоторые опросы показывают, что многие американцы до сих пор считают электронные сигареты такими же вредными, как и традиционные.

Хотя как показывают исследования, аэрозоль, который используется в электронных сигаретах, содержит гораздо меньше токсичных веществ, чем смолы табачного дыма обычных сигарет.

Согласно обзору Департамента здравоохранения Англии, электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные.

- Мы не утверждаем, что электронные сигареты совершенно безвредны. Исследования подтвердили нарушение дыхательной функции и головокружение при использовании электронных сигарет – объясняет Лиам Сиго.

Тем не менее, многие американские и британские организации здравоохранения – в т.ч. Королевский колледж врачей, Национальная академия наук, инженерии и медицины, Американское онкологическое общество, Департамент здравоохранения Англии - признают, что электронные сигареты более безопасны, чем традиционные и могут быть эффективным инструментом снижение вреда от табака.

Многие заблуждения, в т.ч. резкие заявления отдельных чиновников в сфере здравоохранения относительно электронных сигарет связаны с опасениями, что электронные сигареты будут втягивать в процесс потребления никотина ранее некурящих, особенно подростков.

- Инициация курения с использованием электронных сигарет – это серьезная проблема. Но, с другой стороны, панические заявления, которые не отвечают действительности, сдерживает многих курильщиков от поиска более безопасных альтернатив – уверен Лиам Сиго.

По его данным, курение сигарет убивает почти полмиллиона американцев ежегодно. Но большинство методов прекращения курения неэффективны.

- При этом недавнее рандомизированное исследование показало, что электронные сигареты почти в два раза эффективнее помогают бросить курить, чем других никотинозамещающие товары (никотиновые пластыри и жвачки) – пишет Лиам Сиго.