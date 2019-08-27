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27 серпня 2019, вівторок, 21:16 2
Економіка 2019-08-27T21:30:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу в 2019

"Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу в 2019

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прогнозує збільшення транзиту природного газу через територію України на 0,92%, або на 0,8 куб. м. до 87,6 куб. м.

Про це йдеться в пояснювальній записці до внесеного в Кабмін проектом фінансового плану НАК, текст якої мають Українські Новини.

"Обсяг транзиту природного газу – 87,6 куб. м., середньозважена ставка транзиту природного газу через територію України – 2,65 долара США за тис. куб. м. на 100 км", - йдеться в записці.

При цьому, "Нафтогаз" допускає припинення транзиту природного газу з початку 2010 року, внаслідок закінчення дії контракту з "Газпромом".

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує збільшити імпорт природного газу на 18,1%, або на 1,266 млрд куб. м до 8,266 млрд. куб. м в 2019 році порівняно з 2018 роком.

Тим часом "Нафтогаз України" планує в 2019 році збільшити чистий прибуток на 58,6% або на 7,973 млрд гривень до 21,586 млрд гривень порівняно з аналогічним показником 2018 року.

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