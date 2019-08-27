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27 серпня 2019, вівторок, 16:49 27
Силові структури 2019-08-27T21:30:04+03:00
Українські Новини
Труба пояснив, чому слідчі ДБР та СБУ заблокували Раду під час тестування сенсорної кнопки

Труба пояснив, чому слідчі ДБР та СБУ заблокували Раду під час тестування сенсорної кнопки

Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

ДБР спільно з СБУ проводили огляд центру управління системою "Рада" з метою виявлення порушень правил експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи. Про це у своєму Telegram-каналі розповів директор ДБР Роман Труба.

"23 і 27 серпня слідчі ДБР спільно з оперативним підрозділом СБУ проводили огляд центру управління системою "Рада". Чому? Ми отримали інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку як обов'язковий елемент під час голосування народних депутатів України", - написав він.

За словами Труби ця ініціатива "гарна", однак він додав, що використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх прийнятих законів народними депутатами, адже "поки її функціонування не передбачено чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради України".

Він додав, що це підкреслює і Головне юридичне управління ВР у своєму висновку.

"Що планували і вже зробили окремі керівники Апарату ВР, чи порушили вони правила експлуатації використання сенсорно-обчислювальної системи - ДБР і встановлює. До речі, ми приходили з не обшуками, а з оглядом, на який отримали дозвіл у Першого заступника Керівника Апарату ВР", - зазначив Труба.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вніс законопроект, за яким кнопкодави в Раді заплатять по $3 тисячі.

Тим часом КС скасував закон про мовну політику через "кнопкодавство" у Раді.

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