"Нафтогаз" планує заплатити "Укрнафті" 17,3 млрд гривень за спірні 2 млрд куб. м газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує заплатити 17,3 млрд гривень найбільшій нафтовидобувній компанії "Укрнафта" за спірні 2,062 млрд куб. м газу у 2019 році.

Про це йдеться в пояснювальній записці до фінансового плану "Нафтогазу" на 2019 рік, яку мають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою проведення цієї операції несуттєво вплинуло на грошовий потік компанії, але призвело до нарахування додаткових операційних витрат в сумі 17,3 млрд гривень.

Зазначається, що оскільки за результатами цієї операції "Укрнафта" отримає прибуток у розмірі 9,7 млрд гривень, "Нафтогаз" відобразив половину цього прибутку (4,8 млрд гривень) в доходах від участі в капіталі.

Крім того, цю операцію може бути здійснено після затвердження її Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українськi Новини, правління "Нафтогазу" вирішило повернути "Укрнафті" спірні 2 млрд куб. м природного газу.

Акціонери "Укрнафти" на позачергових зборах акціонерів, призначених на 28 березня, розглянуть укладання з "Нафтогазом" договорів купівлі-продажу 4,062 млрд куб. м природного газу за формулою імпортного паритету.

Отримані кошти "Укрнафта" використовує виключно на повне погашення боргів перед держбюджетом, в тому числі штрафних нарахувань.

До 2010 року НАК був зобов'язаний весь газ, який видобувається "Укрнафтою", продавати населенню за регульованою Національною комісією держрегулювання енергетики ціною.

"Укрнафта" в той період відмовлялася документально оформляти продаж цього газу, мотивуючи наднизькою ціною продажу, яка не відповідала ринковим параметрам.

Згодом українські суди за позовами "Укрнафти" зобов'язали "Нафтогаз" цей газ повернути.

Зі слів голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, НАК не має можливості фізично передати цей газ, оскільки він вже спожитий населенням.

Зазначені 2 млрд куб. м газу, які правління вирішило передати "Укрнафті", були видобуті ще у 2006 році, і є рішення Державної виконавчої служби про передачу його "Укрнафті".

50% + 1 акція "Укрнафти" належить "Нафтогазу", по 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.