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09 июня 2019, воскресенье, 22:14 121
Верховная Рада и партии 2019-06-09T22:16:04+03:00
Українські Новини
Поплавский возглавил Аграрную партию и заявил, что он сам аграрий

Поплавский возглавил Аграрную партию и заявил, что он сам аграрий

Михаил Поплавский. Фото:
Михаил Поплавский. Фото: "Гордон"

Депутат Верховной Рады Михаил Поплавский (группа "Воля народа") возглавил список Аграрной партии на внеочередные выборы депутатов парламента, которые состоятся 21 июля.

Соответствующий список был оглашен на съезде партии, передают Українські Новини.

"Политический совет партии провел свое заседание перед съездом, на котором единогласно был согласован президиум политического совета партии, избирательный список кандидатов в народные депутаты", - сказал глава партии Юрий Крутько в ходе съезда.

Там он представил Поплавского как возглавившего избирательный список.

В свою очередь Поплавский подчеркнул, что сам является аграрием и имеет в своем распоряжении 3 тыс. га земли.

Вторым номером в списке партии стала член политсовета Аграрной партии Лилия Бортич, третьим - заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук, четвертым - председатель Молодежного крыла Аграрной партии Анна Мадей и пятым - политик Владимир Шушкевич.

Всего было представлено 255 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, в стенах университета Поплавский сделал фото с "лучшей первокурсницей" в прозрачном платье.

За 2018 Поплавский задекларировал миллионы налички и права на подачу окрошки, а в 2015 увеличил свои миллионы почти в 4 раза.

В 2018 самую высокую зарплату в Раде за сентябрь получил Поплавский.

Больше новостей о: Михаил Поплавский выборы в Верховную Раду Аграрная партия Парламентские выборы 2019

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