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27 серпня 2019, вівторок, 14:23 35
Світ 2019-08-27T16:45:03+03:00
Українські Новини
У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду

У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду

У Туреччині обвалився міст. Скріншот: YouTube/VOA News
У Туреччині обвалився міст. Скріншот: YouTube/VOA News

Вчора, 26 серпня, в турецькому місті Терме обвалився міст, дві людини отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Зазначається, що після опадів дорога через міст фактично була закрита, однак деякі громадяни її все одно використовували, заявив мер Терме Алі Клич.

Дві людини отримали поранення, впавши у прірву, що утворилася в результаті обвалу. Також був пошкоджений припаркований мікроавтобус, який впав у річку.



Як повідомляли Українські Новини, у Харкові впала на рейки одна сторона мосту.

Раніше у Москві під час гімну у Новий рік звалився міст з натовпом людей. Не менше трьох осіб постраждали.

Також у Шевченківському районі Києва пішохідний міст звалився в обрив.

У Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.

Крім того, 14 серпня в Генуї (Італія) обрушився автомобільний міст. В результаті загинула 41 людина.

Також нещодавно було опубліковано відео падіння у річку мосту разом з поїздом в США.

В Колумбії обвалився споруджуваний міст: 10 осіб померли під завалами.

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