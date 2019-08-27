У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду

Вчора, 26 серпня, в турецькому місті Терме обвалився міст, дві людини отримали травми.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.\r\nЗазначається, що після опадів дорога через міст фактично була закрита, однак деякі громадяни її все одно використовували, заявив мер Терме Алі Клич.Дві людини отримали поранення, впавши у прірву, що утворилася в результаті обвалу. Також був пошкоджений припаркований мікроавтобус, який впав у річку.Як повідомляли Українські Новини, у Харкові впала на рейки одна сторона мосту. Раніше у Москві під час гімну у Новий рік звалився міст з натовпом людей. Не менше трьох осіб постраждали.Також у Шевченківському районі Києва пішохідний міст звалився в обрив. У Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.Крім того, 14 серпня в Генуї (Італія) обрушився автомобільний міст. В результаті загинула 41 людина.\r\nТакож нещодавно було опубліковано відео падіння у річку мосту разом з поїздом в США.\r\nВ Колумбії обвалився споруджуваний міст: 10 осіб померли під завалами.