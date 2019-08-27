У Волинській області жительки на конкурсі ледь не розірвали живе порося

У селі Забороль на Волині під час святкування дня громади люди трохи не розірвали порося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.\r\nІнцидент стався під час конкурсу, суть якого - зловити тварину. Хто зробить це першим, може забирати трофей додому.\r\nОдну з свинок одночасно спіймали дві жінки та почали тягнути в різні боки.\r\n\r\n"Поросята не постраждали: живі-здорові, апетит хороший. Вони зараз у приватних руках, у людей, які перемогли в конкурсі. А якщо говорити про гуманність, то через деякий час цих поросят чекає така ж доля, як всіх свиней, це життя", – резюмує глава ВІДГ.\r\nПравоохоронці вже зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами. Сам порося після таких забав місцевих жителів суттєво не постраждав.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі заарештували шкуродерку, яка брала кошенят у волонтерів для знущань.\r\nУ Києві гицель викинув цуценя з вікна на 7 поверсі.