У Волинській області жительки на конкурсі ледь не розірвали живе порося

У селі Забороль на Волині під час святкування дня громади люди трохи не розірвали порося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався під час конкурсу, суть якого - зловити тварину. Хто зробить це першим, може забирати трофей додому.

Одну з свинок одночасно спіймали дві жінки та почали тягнути в різні боки.

"Поросята не постраждали: живі-здорові, апетит хороший. Вони зараз у приватних руках, у людей, які перемогли в конкурсі. А якщо говорити про гуманність, то через деякий час цих поросят чекає така ж доля, як всіх свиней, це життя", – резюмує глава ВІДГ.

Правоохоронці вже зареєстрували заяву щодо жорстокого поводження з тваринами. Сам порося після таких забав місцевих жителів суттєво не постраждав.

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