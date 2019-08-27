У Києві за зауваження про недопалок чоловік розгромив під'їзд кувалдою і хотів підірвати гранату

У Дніпровському районі Києва на пр. Навої 26 серпня близько 20:00 місцевий житель влаштував погром парадного і погрожував підірвати прибулих поліцейських. Про це повідомляє "Інформатор".

Обійшлося без постраждалих. Для розгляду на місце приїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Чоловіку, який проживає в цьому будинку на четвертому поверсі п'ятиповерхівки, зробили зауваження. Причиною цього став недопалок, який він викинув. Звичайний розмова переросла в конфлікт.

Під час скандалу чоловік кинув жінку в банку з фарбою і відро. Після цього він узяв кувалду і почав громити все навколо. Найбільше постраждав домофон і вхід у парадне. Також на сходах були розбиті стекла.

Коли прибули правоохоронці, то чоловік стояв на балконі четвертого поверху і погрожував кинути кувалду в натовп людей. Також він додав, що якщо до квартирі підійдуть поліцейські, то він підірве гранату. Правоохоронцям вдалося затримати буйного мешканця. Фахівці обстежили квартиру чоловіка, але, за попередньою інформацією, небезпечних предметів не знайшли.

Раніше чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.