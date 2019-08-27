Радник Трампа з нацбезпеки Болтон збирається в Київ

26 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував візит в Київ. Про це він написав у Twitter.

"Президент провів продуктивні зустрічі в Біарріце на G7. Я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві", - заявив він.

Болтон зазначив, що США підтримують "реформістські зусилля" президента Володимира Зеленського та його "бачення щодо створення більш сильної і процвітаючої України".

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019

Як повідомляли Українські Новини, радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Раніше в результаті візиту в Москву радника американського президента з нацбезпеки Джона Болтона і його переговорів з російським керівництвом не вдалося досягти взаєморозуміння між США та РФ щодо ситуації в Україні.