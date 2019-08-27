підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
27 серпня 2019, вівторок, 09:04 5
Політика світу 2019-08-27T15:15:04+03:00
Українські Новини
Радник Трампа з нацбезпеки Болтон збирається в Київ

Радник Трампа з нацбезпеки Болтон збирається в Київ

26 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон анонсував візит в Київ. Про це він написав у Twitter.

"Президент провів продуктивні зустрічі в Біарріце на G7. Я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві", - заявив він.

Болтон зазначив, що США підтримують "реформістські зусилля" президента Володимира Зеленського та його "бачення щодо створення більш сильної і процвітаючої України".

Як повідомляли Українські Новини, радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Раніше в результаті візиту в Москву радника американського президента з нацбезпеки Джона Болтона і його переговорів з російським керівництвом не вдалося досягти взаєморозуміння між США та РФ щодо ситуації в Україні.

Більше новин про: Джон Болтон Візит

Архів
Новини
Труба пояснив, чому слідчі ДБР та СБУ заблокували Раду під час тестування сенсорної кнопки 16:49
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Підлітки більш схильні до впливу електронних сигарет, ніж до систем нагрівання тютюну, - дослідження 16:39
Зеленський призначив начальником Управління СБУ у Києві та області Болдиря 16:14
Парубій підписав Виборчий кодекс 16:02
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+ 12:03
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok