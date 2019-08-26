У Борисполі в житловому будинку вибухнув газ

У понеділок, 26 серпня, під Києвом у місті Бориспіль в житловому будинку прогримів вибух. На місце оперативно виїхали спецслужби. Виявилося, що вибухнула газова плита. У результаті госпіталізували чоловіка — господаря квартири з численними опіками. До правоохоронців звернулася 43-річна місцева мешканка. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Київської області.

По телефону вона повідомила, що вибухнув газ. На місці правоохоронці з'ясували, що в будинку вибухнула газова плита. На щастя, обійшлося без смертельних жертв, тільки постраждав господар квартири 1937 року народження. Його з численними опіками чоловіка доставили в місцеву лікарню. Господарі інших квартир і їх житлоплощу не постраждали.

Раніше в Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба.

Крім того, 15 травня в одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі.