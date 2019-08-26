Трудові мігранти все частіше інвестують гроші в нерухомість в Україні

Трудові мігранти з України все частіше інвестують зароблені за кордоном кошти в нерухомість у себе на батьківщині. Про це повідомляє видання FinancialTimes, передає "Економічна правда".\r\nНа сьогоднішній день левова частка заробітчан виїжджає на роботу в Польщу. Переважно це жителі західних регіонів України, розміщених навколо Львова, де проживає близько 1 мільйона чоловік.\r\nВ 2018 році заробітчани відправили додому рекордні 14,4 мільярда доларів допомогою банківських переказів. Проте через недовіру до місцевих банків вони все частіше інвестують в інші активи – переважно у нерухомість.\r\nВ результаті навколо Львова ростуть багатоповерхові житлові комплекси, і забудовники кажуть, що трудові мігранти є одними з найбільших клієнтів.\r\nКрім заробітчан з західної частини країни, все частіше на заробітки за кордон виїжджають жителі східної та південної України.\r\nГлава Fundacja Nasz Wybor, варшавського фонду підтримки українців у Польщі, підтвердив це.\r\n"Відсоток прибувають сюди зі східної та південної України збільшився. Раніше це були в основному західні українці. Зазвичай вони ходять туди-сюди через кордон – ред.)", - сказав він.\r\n"Досвід має дуже важливий освітній ефект, який підвищує продуктивність повертаються працівників", - підкреслив аналітик Investment Capital Ukraine Михайло Демків. Цю точку зору підтримують і українські робітники.\r\nНезважаючи на позитивні, є також негативні наслідки робочої міграції– як економічні, так і соціальні - заявило Мінсоцполітики України. Так міністерство посилається на брак робочої сили усередині країни і приплив твердої валюти. Крім того, інтеграція з ЄС, включаючи ринок праці, що створює тиск на підвищення зарплат, зазначив керуючий партнер Western Ukrainian Management Consulting Андрій Бейзик.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.\r\nЗгідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.