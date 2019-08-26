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26 серпня 2019, понеділок, 17:03 15
Суспільство 2019-08-26T18:45:01+03:00
Українські Новини
Трудові мігранти все частіше інвестують гроші в нерухомість в Україні

Трудові мігранти все частіше інвестують гроші в нерухомість в Україні

Трудові мігранти з України все частіше інвестують зароблені за кордоном кошти в нерухомість у себе на батьківщині. Про це повідомляє видання FinancialTimes, передає "Економічна правда".

На сьогоднішній день левова частка заробітчан виїжджає на роботу в Польщу. Переважно це жителі західних регіонів України, розміщених навколо Львова, де проживає близько 1 мільйона чоловік.

В 2018 році заробітчани відправили додому рекордні 14,4 мільярда доларів допомогою банківських переказів. Проте через недовіру до місцевих банків вони все частіше інвестують в інші активи – переважно у нерухомість.

В результаті навколо Львова ростуть багатоповерхові житлові комплекси, і забудовники кажуть, що трудові мігранти є одними з найбільших клієнтів.

Крім заробітчан з західної частини країни, все частіше на заробітки за кордон виїжджають жителі східної та південної України.

Глава Fundacja Nasz Wybor, варшавського фонду підтримки українців у Польщі, підтвердив це.

"Відсоток прибувають сюди зі східної та південної України збільшився. Раніше це були в основному західні українці. Зазвичай вони ходять туди-сюди через кордон – ред.)", - сказав він.

"Досвід має дуже важливий освітній ефект, який підвищує продуктивність повертаються працівників", - підкреслив аналітик Investment Capital Ukraine Михайло Демків. Цю точку зору підтримують і українські робітники.

Незважаючи на позитивні, є також негативні наслідки робочої міграції– як економічні, так і соціальні - заявило Мінсоцполітики України. Так міністерство посилається на брак робочої сили усередині країни і приплив твердої валюти. Крім того, інтеграція з ЄС, включаючи ринок праці, що створює тиск на підвищення зарплат, зазначив керуючий партнер Western Ukrainian Management Consulting Андрій Бейзик.

Як повідомляли Українські Новини, з 2018 року заробітчани можуть отримати польську пенсію.

Згідно з даними Міністерства фінансів України, за кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців, або 18% усього економічно активного населення країни.

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