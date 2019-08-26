Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета

Колишній Президент (1991-1994) Леонід Кравчук розповів, що перед тим як лягати спати завжди кладе поруч з собою пістолет.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Newsone, передають Українські Новини.

"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу пояснити. Ось я лягаю спати і у мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього. Якщо я його не дістав з тумбочки і не поклав біля себе - я не можу заснути", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що засинати, коли поруч пістолет, йому спокійніше.

Раніше адвокат колишнього Президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляв, що Кравчук погодився свідчити в суді в його захист.

Як повідомляли Українські Новини, Кравчук зустрівся з радником Рейгана, якого не бачив 28 років.