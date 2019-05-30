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30 мая 2019, четверг, 17:04 1363
Президент 2019-05-30T17:14:14+03:00
Українські Новини
Кравчук встретился с советником Рейгана, которого не видел 28 лет

Кравчук встретился с советником Рейгана, которого не видел 28 лет

Марк Наттл. Фото: пресс-служба
Марк Наттл. Фото: пресс-служба

Первый президент Украины Леонид Кравчук через 28 лет второй раз встретился с советником Президента Соединенных Штатов Америки (США) Рональда Рейгана Марком Наттлом на VIII Национальном молитвенном завтраке Украины 30 мая. Ранее они встречались еще в 1991 году.

Как сообщил координатор Национального молитвенного завтрака Павел Унгурян, Марк Наттл сыграл большую роль в становлении независимой Украины и даже помогал провести референдум о независимости Украины.

"В 1991 году украинский народ продемонстрировал миру большую смелость, проголосовав за независимость и формирование национального самосознания. Свобода зависит от демократии и свободного предпринимательства. Только при поддержке Бога-Творца мы можем реализовать себя. Ваш путь достоинства - это путь самоопределения. Мы будем идти этим путем, несмотря на агрессии!" - заявил Марк Наттл, пожав руку Леониду Кравчуку.

Кроме того, Наттл заверил, что США всегда будут надежными партнерами Украины.

Напомним, что 30 мая в Киеве состоялся VIII Национальный молитвенный завтрак Украины, который стал самым многочисленным в Европе. Мероприятие собрало более 1 тыс. делегатов из разных уголков страны и из-за рубежа, политиков, священнослужителей, педагогов, военных капелланов, бизнесменов и общественных деятелей. Люди с различными религиозными и политическими взглядами, представители разных слоев общества, объединились в молитве за мир, власть и семью.

Больше новостей о: Леонид Кравчук президент США Экс-Президент Украины Рональд Рейган Марк Наттл Национальный молитвенный завтрак Украины

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