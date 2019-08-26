В бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар"

25 серпня в зоні проведення Операції об'єднаних сил(ООС) на Донбасі поблизу Горлівки загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у себе на сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 25 серпня, поліг смертю хоробрих командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади - позивний "Тихий". Йому було лише 25 років... Чудова людина, воїн, громадянин. Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув внаслідок обстрілу з кулемета і (або) снайпера під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - написав він.

Також, за даними Бутусова, загинув морський піхотинець з 35-ї бригади. Причина смерті – вогнепальне поранення.

"Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати", - написав журналіст.

Всього, за його словами, в серпні 2019-го року в зоні ООС загинули 14 українських вояків, в тому числі:

Бойові втрати - 7 військовослужбовців.

Не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

"Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська продовжують систематично порушувати чергове перемир'я", - пише Бутусов.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу бойовиків 25 серпня загинув 20-річний військовий, троє поранені.