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26 серпня 2019, понеділок, 10:25 73
Силові структури 2019-08-26T12:45:02+03:00
Українські Новини
В бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар"

В бою під Горлівкою загинув командир взводу батальйону "Айдар"

Командир взводу 24-го батальйону
Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади - позивний "Тихий". Фото: Юрій Бутусов/Facebook.

25 серпня в зоні проведення Операції об'єднаних сил(ООС) на Донбасі поблизу Горлівки загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

Про це журналіст Юрій Бутусов повідомив у себе на сторінці в Facebook.

"Сьогодні, 25 серпня, поліг смертю хоробрих командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади - позивний "Тихий". Йому було лише 25 років... Чудова людина, воїн, громадянин. Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув внаслідок обстрілу з кулемета і (або) снайпера під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - написав він.

Також, за даними Бутусова, загинув морський піхотинець з 35-ї бригади. Причина смерті – вогнепальне поранення.

"Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати", - написав журналіст.

Всього, за його словами, в серпні 2019-го року в зоні ООС загинули 14 українських вояків, в тому числі:

  • Бойові втрати - 7 військовослужбовців.
  • Не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

"Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська продовжують систематично порушувати чергове перемир'я", - пише Бутусов.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу бойовиків 25 серпня загинув 20-річний військовий, троє поранені.

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