Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео

Кращим пілотажем на авіашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" у місті Гдиня, що в Польщі, визнано виступ українського льотчика, підполковника Юрія Шпильки на бойовому винищувачі Су-27. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр". Британське видання Daily Mail пише, що особливо вражаючим був маневр з наближенням до відкритої кабіні літака з пресою попереду – до Су-27 можна було дістати рукою.\r\nМаневри українця дійсно вразили світ, з'явилося видовищне відео.\r\n\r\n\r\nНа відео можна побачити запис зсередини літака для преси. На записі чутно, як журналісти вітають і плескають пілотові після вдалого маневру.\r\nПольський фотограф зафіксував маневри українця. "Один на один з монстром", – підписав поляк один зі своїх знімків.\r\n\r\nНагадаємо, раніше вже писали про те, що пілотаж українського льотчика став кращим на авіашоу в Польщі.\r\nРік назад українські винищувачі брали участь в авіашоу в Польщі.