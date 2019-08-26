Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео

Кращим пілотажем на авіашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" у місті Гдиня, що в Польщі, визнано виступ українського льотчика, підполковника Юрія Шпильки на бойовому винищувачі Су-27. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Центр". Британське видання Daily Mail пише, що особливо вражаючим був маневр з наближенням до відкритої кабіні літака з пресою попереду – до Су-27 можна було дістати рукою.

Маневри українця дійсно вразили світ, з'явилося видовищне відео.

На відео можна побачити запис зсередини літака для преси. На записі чутно, як журналісти вітають і плескають пілотові після вдалого маневру.

Польський фотограф зафіксував маневри українця. "Один на один з монстром", – підписав поляк один зі своїх знімків.

Нагадаємо, раніше вже писали про те, що пілотаж українського льотчика став кращим на авіашоу в Польщі.

Рік назад українські винищувачі брали участь в авіашоу в Польщі.