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25 серпня 2019, неділя, 19:24 22
Світ 2019-08-25T19:39:26+03:00
Українські Новини
Глава МЗС Ірану несподівано прибув на саміт G7

Глава МЗС Ірану несподівано прибув на саміт G7

Міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф несподівано прибув в прибережне курортне місто Біарріц на південно-заході Франції, де проходить саміт "Групи семи".

Як пише Радіо Свобода, представник МЗС Ірану Аббас Мусаві написав у Twitter, що там міністр планує продовжити переговори щодо останніх заходів президентів Ірану та Франції, - йдеться про кроки, які мають на меті врятувати угоду про ядерну програму Ірану 2015 року після одностороннього виходу з неї США і введення американських санкцій проти Тегерана.

Але, повідомив прес-секретар, переговорів з делегацією США не планується.

В апараті президента Франції підтвердили, що Заріф прибув у Біарріц і його переговорів з США не заплановано.

Коли ж після перших повідомлень про прибуття іранського міністра запитали президента США Дональда Трампа, той відповів: "Без коментарів".

Раніше видання 7D News повідомило, що лідери "Великої сімки" доручили Президенту Франції Еммануелю Макрону відправити послання Ірану щодо зростання напруженості навколо його ядерної програми.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов.

На саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи крім обговорення українського питання погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.

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