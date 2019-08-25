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25 серпня 2019, неділя, 18:23 14
Силові структури 2019-08-25T20:15:02+03:00
Українські Новини
На блокпосту в Маріуполі стріляли: п'яний водій намагався прорватися через КПП

На блокпосту в Маріуполі стріляли: п'яний водій намагався прорватися через КПП

Маріуполь. Скріншот відео
Маріуполь. Скріншот відео "Військове телебачення"

Співробітники Національної гвардії затримали п’яного водія, який спробував прорватися через блокпост на східній околиці Маріуполя.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блок пост на транспортному засобі", - сказано у повідомленні.

Нацгвардійці використали зброю: спочатку для попереджувального пострілу, на який водій не відреагував, потім відкрили вогонь по колесах.

"Громадянина К. було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку із травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу", - додали у штабі.

Нагадаємо, українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.

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