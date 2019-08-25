На блокпосту в Маріуполі стріляли: п'яний водій намагався прорватися через КПП

Співробітники Національної гвардії затримали п’яного водія, який спробував прорватися через блокпост на східній околиці Маріуполя.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блок пост на транспортному засобі", - сказано у повідомленні.

Нацгвардійці використали зброю: спочатку для попереджувального пострілу, на який водій не відреагував, потім відкрили вогонь по колесах.

"Громадянина К. було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку із травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу", - додали у штабі.

Нагадаємо, українська сторона призупинила демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.