Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка очолила раніше рейтинг кращих дзюдоїсток світу, виграла золото у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті світу в Токіо.

Про це повідомляє Sport.ua.

У фіналі українка виявилася сильнішою за японку Фуну Тонакі, перемігши завдяки прийому вазарі, який вона провела на самому початку поєдинку. Таким чином, Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу.

На шляху до фіналу вона здолала Катаріну Косту з Португалії, Саріуну Цижипову з команди біженців, іспанку Лауру Мартінес і Мунхабатін Уранцецег з Монголії.

Як повідомляли Українські Новини, українка завоювала золото і стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

Також українські дзюдоїсти Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019.