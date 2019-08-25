У Кривому Розі пожежа знищила храм князів Бориса і Гліба

Пожежа без жертв сталася в храмі святих благовірних князів Бориса і Гліба Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) у Кривому Розі (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.\r\nПовідомляється, що пожежею було знищено храм по вулиці Рудна.\r\nПожежа знищила майно і конструкції храму на загальній площі 100 кв. м.\r\nЗагиблих і постраждалих немає.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?time_continue=7&v=eqZ2_wQ4Ib0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві на території Покровського храму сталася пожежа.\r\nТакож раніше повідомлялося, що в Богуславі блискавка вдарила в стародавню церкву: пожежа тривала всю ніч.