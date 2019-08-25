У Кривому Розі пожежа знищила храм князів Бориса і Гліба

Пожежа без жертв сталася в храмі святих благовірних князів Бориса і Гліба Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що пожежею було знищено храм по вулиці Рудна.

Пожежа знищила майно і конструкції храму на загальній площі 100 кв. м.

Загиблих і постраждалих немає.

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Як повідомляли Українські Новини, у Києві на території Покровського храму сталася пожежа.

Також раніше повідомлялося, що в Богуславі блискавка вдарила в стародавню церкву: пожежа тривала всю ніч.