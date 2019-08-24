Медики зафіксували першу смерть від невідомої хвороби, яку пов'язують з вейпінгом

Медики зафіксували першу смерть, викликану, імовірно, дивною хворобою легенів, яку пов'язують з курінням електронних сигарет. Всього в 14 американських штатах зафіксовано вже 94 випадки захворювання.

Як пише Naked Science з посиланням на Science Alert, 23 серпня чиновники з Іллінойсу заявили, що доросла людина, яка недавно використовувала електронну сигарету і була госпіталізована з серйозним захворюванням легень, померла. При цьому додаткової інформації про неї надано не було. Невідомо і те, які електронні сигарети вживала загибла.

Серед симптомів захворювання — проблеми з диханням і біль у грудях. За словами медичних працівників, пацієнти також говорили про лихоманку, кашель, блювоту і діарею. Важливо відзначити, що лікування не дозволяє ефективно боротися з симптомами, які з часом все активніше дають про себе знати. Хоча в деяких випадках хворі йшли на поправку після прийому стероїдів.

Американські фахівці вкрай серйозно ставляться до загадкового захворювання. "Важкість хвороби, яку переживають люди, викликає тривогу, і ми повинні зрозуміти, що вживання електронних сигарет і вейпинг можуть бути небезпечними", — повідомив доктор Нгоза Езіке, директор департаменту громадського здоров'я штату Іллінойс.

Раніше зазначалося, що в ряді описаних випадків медики фіксували схожі симптоми, однак цього недостатньо, щоб робити конкретні висновки про природу хвороби. На думку фахівців, вона може бути пов'язана безпосередньо з пристроєм самих електронних сигарет, так і з речовинами, які людина вдихає при палінні. Варто також зазначити, що, крім вейперів, в реанімацію з аналогічними симптомами потрапили молоді люди, які вживали наркотичні речовини.

Зараз медики вважають, що причиною описуваних випадків може бути не нікотин, а речовини, які додають у саморобні суміші.

Нагадаємо, Відомство охорони здоров'я Великобританії опублікувало докладний огляд досліджень даних з електронних сигарет і систем нагрівання тютюну.