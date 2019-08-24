На Закарпатті місцевий супермаркет підірвали з РПГ

У суботу, 24 серпня близько 4:20 годин ночі в міліцію надійшло повідомлення з села Ганичі, що на Тячівщині, про те, що місцевий житель почув вибух.

Як повідомляє Mukachevo.net з посиланням на Головне управління національної поліції Закарпаття, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що невідома особа здійснила постріл, попередньо з РПГ, у двері центрального входу супермаркету.

Від вибуху були пошкоджені двері та частину майна в середині.

На місці працюють експерти.

Попередня правова кваліфікація ч. 2 статті 194 КК україни, тобто умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, під Івано-Франківськом у День незалежності прогримів вибух, є загиблі.