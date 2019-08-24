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24 августа 2019, суббота, 18:45 176
Происшествия 2019-08-24T18:46:36+03:00
Українські Новини
Под Ивано-Франковском в День независимости прогремел взрыв, есть погибшие

Под Ивано-Франковском в День независимости прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв произошел в пригородном селе Микитинцы под Ивано-Франковском  в полдень 24 августа.

Как пишет Галка, в результате взрыва в селе Микитинцы Ивано-Франковской области погибли два человека – мужчина и женщина.

Из своих источников в правоохранительных органах редакции стало известно о деталях происшествия. Ранее судимый 36-летний мужчина имел конфликт со своей 37-летней женой. В ходе ссоры он вытащил взрывной предмет, вероятно гранату и привел его в действие. От взрыва погибли оба.

На месте работают полицейские и экстренные службы.

Предварительно известно, что в семье не было детей. Возраст погибших устанавливается.

На месте происшествия инцидент прокомментировал начальник полиции Ивано-Франковская Иван Кавинський.

Взрыв под Ивано-Франковском. Фото: ГалкаВзрыв под Ивано-Франковском. Фото: Галка

"Между жителем соседнего дома 82 года и его сожительницей 83 года возник конфликт, в котором человек привел в действие две взрывные гранаты, в результате чего двое погибли. Предварительно известно, что мужчина был участником АТО ", - сказал Кавинський, 

Он уточнил, что погибший привлекался к ответственности за хулиганство с нанесением телесных повреждений и за ношение и хранение оружия. Правоохранители начали следствие, чтобы выяснить, где мужчина взял оружие.

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