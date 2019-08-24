Під Одесою палахкотів розважальний центр

У День незалежності, 24 серпня, у Чорноморську під Одесою горить розважальний центр TU:SE.\r\nПро це повідомляє очевидці в Facebook, пише VGORODE.UA.\r\nПовідомляється, що горить третій поверх будівлі. На ньому розташовувався дитячий ігровий центр Tusik. За словами місцевих жителів в дитячій кімнаті багато іграшок і локацій з пластиком.\r\nПожежні машини ледве проїхали до будівлі, так як проїзд був перегороджений припаркованими автомобілями.\r\nІнформації про причини пожежі і про наявність постраждалих поки немає.\r\n\r\nЯк повідомили в ДСНС, там горить двоповерхова прибудова до будівлі комунального підприємства "Веселка", в якій розташовується кілька організацій, в тому числі караоке-клуб TU:SE.\r\nВогонь охопив 500 квадратних метрів.\r\nО 14.20 пожежу загасили, постраждалих немає.\r\nСтала відома причина загоряння. Вогонь виник через несправність витяжки в печі ресторану, повідомило видання УСИ повідомив заступник міського голови Ігор Лубківський.\r\n\r\nВін розповів, що вранці в приватному ресторані імовірно закинули вугілля в піч, витяжка дала тріщину і вогонь поширився на дах цього закладу.\r\n