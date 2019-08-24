Під Одесою палахкотів розважальний центр

У День незалежності, 24 серпня, у Чорноморську під Одесою горить розважальний центр TU:SE.

Про це повідомляє очевидці в Facebook, пише VGORODE.UA.

Повідомляється, що горить третій поверх будівлі. На ньому розташовувався дитячий ігровий центр Tusik. За словами місцевих жителів в дитячій кімнаті багато іграшок і локацій з пластиком.

Пожежні машини ледве проїхали до будівлі, так як проїзд був перегороджений припаркованими автомобілями.

Інформації про причини пожежі і про наявність постраждалих поки немає.

Як повідомили в ДСНС, там горить двоповерхова прибудова до будівлі комунального підприємства "Веселка", в якій розташовується кілька організацій, в тому числі караоке-клуб TU:SE.

Вогонь охопив 500 квадратних метрів.

О 14.20 пожежу загасили, постраждалих немає.

Стала відома причина загоряння. Вогонь виник через несправність витяжки в печі ресторану, повідомило видання УСИ повідомив заступник міського голови Ігор Лубківський.

Він розповів, що вранці в приватному ресторані імовірно закинули вугілля в піч, витяжка дала тріщину і вогонь поширився на дах цього закладу.