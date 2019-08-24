ДБР почало розслідувати наїзд автомобіля патрульної поліції на 2 жінок у Львові

Державне бюро розслідувань почало розслідувати наїзд автомобіля патрульної поліції на 2 жінок у Львові. Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Львові за участю поліцейських, в результаті якого травмовано двоє пішоходів", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, 23 серпня близько 14:40 екіпаж поліції на службовому автомобілі марки Mitsubishi Outlander допустив наїзд на двох жінок, які переходили проїжджу частину вулиці.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував працівник патрульної поліції, який був при виконанні службових обов'язків;

В результаті ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється.

Причини ДТП встановлюються слідством, проводяться відповідні експертизи.

Фото Ігоря Зінкевича

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жінки госпіталізовані в п'ятницю в результаті наїзду автомобіля поліції на пішохідному переході у Львові.