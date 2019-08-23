Жадан у свій день народження проводить масштабний творчий вечір у Києві

У Міжнародному центрі культури і мистецтв "Жовтневий палац" на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві на даний момент проходить творчий вечір відомого українського поета і письменника Сергія Жадана "Цитатник" - за назвою однієї зі збірок поета.

Про це повідомляє кореспондентка Українських Новин з місця подій.

Жадан вирішив провести творчий вечір у свій 45-ий день народження, прочитавши шанувальникам як улюблені твори з попередніх збірок, так і нові роботи.

Поет почав свій виступ з віршів "Цитатника", акомпанує йому автор і учасник проектів "Оркестр Че", "Мантри Керуака" і "Лінія Маннергейма" Олег Каданов, який сам написав музику до цього вечора. Кожен вірш зриває бурхливі овації глядачів - зокрема, поет вже прочитав "І жінка з чорним, як земля, волоссям..." і "Пливи, рибо, пливи...".

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Жадан привітав присутніх з Днем прапора і пожартував, що Харків святкує його вже два тижні.

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Згідно з анонсом заходу, крім Жадана, на сцену Жовтневого палацу вийдуть актриси Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Лариса Руснак, Катерина Степанкова і Тетяна Міхіна, які так само будуть читати вірші Сергія.

Станом на 20:10 на сцені вже виступають Вітовська та Міхіна.

При цьому більшу частину вечора Жадан читає свої твори сам, перебуваючи на сцені по півгодини між виступами акторів.

Вітовська та Міхіна.

Зрежисирував дійство Ярослав Лодигін - режисер, який поставив фільм "Дике Поле" за романом Жадана "Ворошиловград".

Актори на сцені з Жаданом.

Як повідомляли Українські Новини, Жадан презентував нову книгу у Києві. Також The New York Times включив збірку віршів Жадана у список рекомендованих книг року.

Також у Брюсселі пройшов фестиваль "Українська весна" за участю Жадана і Dakh Daughters.