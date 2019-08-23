Жадан у свій день народження проводить масштабний творчий вечір у Києві

У Міжнародному центрі культури і мистецтв "Жовтневий палац" на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві на даний момент проходить творчий вечір відомого українського поета і письменника Сергія Жадана "Цитатник" - за назвою однієї зі збірок поета.\r\nПро це повідомляє кореспондентка Українських Новин з місця подій.\r\nЖадан вирішив провести творчий вечір у свій 45-ий день народження, прочитавши шанувальникам як улюблені твори з попередніх збірок, так і нові роботи.\r\nПоет почав свій виступ з віршів "Цитатника", акомпанує йому автор і учасник проектів "Оркестр Че", "Мантри Керуака" і "Лінія Маннергейма" Олег Каданов, який сам написав музику до цього вечора. Кожен вірш зриває бурхливі овації глядачів - зокрема, поет вже прочитав "І жінка з чорним, як земля, волоссям..." і "Пливи, рибо, пливи...".\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9zFvnNTtmnE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЖадан привітав присутніх з Днем прапора і пожартував, що Харків святкує його вже два тижні.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=5t80U_yA4MY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЗгідно з анонсом заходу, крім Жадана, на сцену Жовтневого палацу вийдуть актриси Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Лариса Руснак, Катерина Степанкова і Тетяна Міхіна, які так само будуть читати вірші Сергія.\r\nСтаном на 20:10 на сцені вже виступають Вітовська та Міхіна.\r\nПри цьому більшу частину вечора Жадан читає свої твори сам, перебуваючи на сцені по півгодини між виступами акторів.\r\nВітовська та Міхіна.\r\nЗрежисирував дійство Ярослав Лодигін - режисер, який поставив фільм "Дике Поле" за романом Жадана "Ворошиловград".\r\nАктори на сцені з Жаданом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Жадан презентував нову книгу у Києві. Також The New York Times включив збірку віршів Жадана у список рекомендованих книг року.\r\nТакож у Брюсселі пройшов фестиваль "Українська весна" за участю Жадана і Dakh Daughters.