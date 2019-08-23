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23 серпня 2019, пʼятниця, 20:25 189
Кабмін 2019-08-23T21:45:02+03:00
Українські Новини
МВС посилить боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Аваков

МВС посилить боротьбу з нелегальним ринком сигарет, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ має намір посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюнових виробів в Україні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС 23 серпня, повідомляє сайт МВС України.

"Ми повинні покласти край ринку контрабандних сигарет і контрафактному виробництву на українських фабриках", – сказав він.

Міністр навів аналітичні дані компанії KPMG, згідно з якими Україна є найбільшим постачальником контрабанди сигарет в Євросоюз. При цьому одне з джерел контрабандних потоків – внутрішній ринок України.

"Частка нелегальної продукції сигарет за останні роки збільшилася в сім разів, практично до 10%. Втрати бюджету в 2018 році склали 3 млрд грн. Крім того, за даними ДФС, близько 50% роздрібно-оптової торгівлі сигаретами знаходяться в тіні. Що, за нашою оцінкою, в 2018 році призвело до втрат у державному та місцевих бюджетах на рівні 2,5 млрд грн. За попередніми розрахунками, втрати в державних і місцевих бюджетах за 6 місяців 2019 року вже склали 2 млрд грн. А до кінця року втрати можуть скласти 4 млрд грн", - сказав Аваков.

Заступник голови Національної поліції – начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець повідомив, що, на сьогоднішній день, на тютюновому ринку існують дві проблеми.

"Перша – це надходження контрабандним шляхом транзитних сигарет в Україну і переміщення їх в Європу, друга – існування "сірих" схем ухилення від сплати податків", - зазначив він.

За словами Купранця, Департамент захисту економіки Нацполицыъ України викрив "сіру" схему ухилення від сплати 5% акцизного збору при реалізації тютюнових виробів. Підприємства, які торгують сигаретами, не відображають у бухгалтерському обліку більшу частину продукції, проданої за готівку, а замість цього відображають інші групи товарів. Виникаючий в результаті такої схеми тіньовий грошовий обіг легалізують за допомогою спеціальних конвертаційних центрів.

Купранець повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешт на рахунки 52 підприємств на загальну суму понад 1 млрд грн.

Також заступник голови Нацполиції звернувся до міністра фінансів Оксани Маркарової з проханням надати допомогу з боку податкових органів у боротьбі з нелегальним тютюновим ринком.

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