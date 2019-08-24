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24 серпня 2019, субота, 06:20 5
Фінанси 2019-08-24T06:32:09+03:00
Українські Новини
В Україні масово підробляють купюри: де збувають підроблені гроші найчастіше

В Україні масово підробляють купюри: де збувають підроблені гроші найчастіше

Гривні.
Гривні.

Національний банк констатує зниження кількості і суми підробки банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, на 26% і 20% відповідно в той час, як кожна п'ята доларова купюра в Україні - підроблена.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Загалом кількість підроблених банкнот національної валюти залишається стабільно низькою.

Традиційно найбільше (99%) вилучених з обігу в першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні таких номіналів: 500 гривень (50% від загальної кількості вилучених підробок); 100 гривень (24%); 200 гривень (14%); 50 гривень (11%).

Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Найчастіше підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів - 93%.

Підробки, виготовлені за допомогою лазерних принтерів і кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом - 1%.

Водночас Національний банк інформує, що в серпні цього року зафіксовано збільшення вилучення з обігу підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених струменевим друком з імітацією ультрафіолетового захисту.

Йдеться про вилучення близько 60 банкнот, які збувалися в касах автозаправних станцій в різних регіонах країни (Київ та Київська область, Закарпатська, Волинська, Київська, Житомирська області).

Як повідомляли Українські Новини, НБУ розповів, які банкноти найчастіше підробляються. Раніше НБУ заявляв, що українці найчастіше підробляють долари.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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