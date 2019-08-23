Поранення з вогнепальної зброї бійця Нацгвардії: поліція затримала підозрюваних

Національна поліція затримала двох підозрюваних у побитті та пораненні з вогнепальної зброї бійця Національної гвардії в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

У червні 22-річний військовослужбовець Південного територіального управління Нацгвардії, перебуваючи у щорічній відпустці у Запоріжжі з друзями, близько опівночі знайшов мобільний телефон. Він дзвонив на наявні в телефоні номери і таким чином встановив власницю.

В цей час до нього підійшли троє невідомих, двоє почали словесно принижувати хлопця, а потім - бити. Військовий спробував уникнути подальшого продовження конфлікту і покинути місце події, але отримав постріл у спину, потім - в ноги.



Медики діагностували важкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого вогнепального поранення грудної клітини справа, поранення легенів, правої гомілки, забій голови.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.



Поліція встановила, що до нападу на військовослужбовця причетні жителі Запоріжжя у віці 22 і 25 років, останній - син колишнього поліцейського Головного управління обласної поліції.



Правоохоронці встановили, що підозрювані ховаються і постійно міняють місце перебування, уникають спілкування по мобільному телефону.



22-річного фігуранту справи заочно оголосили про підозру у хуліганстві, а 25-річному спільникові - в хуліганстві і побитті бійця Нацгвардії.



За даними поліції, невідомі намагалися сховатися в Мелітополі, були готові до швидкого організованого опору.



Підозрюваних затримали за сприяння спецпідрозділу КОРД.



В одного з них виявили та вилучили незареєстровану помпову рушницю.



Власника пристрою для відстрілу гумових куль травматичної дії, з якого стріляли в бійця, ще не встановили.



Нападники поміщені в ізолятор тимчасового тримання.



Як повідомляли Українські Новини, співробітник Нацполіції госпіталізований 19 серпня в результаті отриманого на станції метро "Імені А. С. Масельського" ножового поранення від підозрюваного в хуліганстві в Харкові.