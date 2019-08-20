В Харькове полицейского пырнули в метро ножом

Сотрудник Национальной полиции госпитализирован 19 августа в результате полученного на станции метро "Имени А.С. Масельского" ножевого ранения от подозреваемого в хулиганстве в Харькове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, около 19:30 в вестибюле станции метро 2 девушки подошли к сотруднику метрополитена и сообщили, что к ним пристает пьяный мужчина.\r\nНа место вызвали полицейского, и в это же время к ним подошел подозреваемый.\r\n"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им милиционера в область грудной клетки", - говорится в сообщении.\r\nНесмотря на ранение, сержант полиции задержал нападавшего до приезда группы реагирования.\r\nУ нападавшего изъяли нож и доставили его в изолятор временного содержания.\r\nРаненого полицейского доставили в больницу.\r\nПо данным врачей, его жизни и здоровью угрозы нет.\r\nНачато расследование по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).\r\nГотовится уведомление задержанному о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве пьяный мужчина ранил ножом в грудь полицейского.\r\nРанее в Киеве в драке пьяный полицейский ранил ножом своего коллегу.