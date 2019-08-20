В Харькове полицейского пырнули в метро ножом

Сотрудник Национальной полиции госпитализирован 19 августа в результате полученного на станции метро "Имени А.С. Масельского" ножевого ранения от подозреваемого в хулиганстве в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 19:30 в вестибюле станции метро 2 девушки подошли к сотруднику метрополитена и сообщили, что к ним пристает пьяный мужчина.

На место вызвали полицейского, и в это же время к ним подошел подозреваемый.

"Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им милиционера в область грудной клетки", - говорится в сообщении.

Несмотря на ранение, сержант полиции задержал нападавшего до приезда группы реагирования.

У нападавшего изъяли нож и доставили его в изолятор временного содержания.

Раненого полицейского доставили в больницу.

По данным врачей, его жизни и здоровью угрозы нет.

Начато расследование по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Готовится уведомление задержанному о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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