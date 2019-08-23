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23 серпня 2019, пʼятниця, 17:59 16
Силові структури 2019-08-23T19:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ затримала двох жінок у передачі бойовикам "ЛНР" інформації про сили ООС

СБУ затримала двох жінок у передачі бойовикам "ЛНР" інформації про сили ООС

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох підозрюваних в передачі бойовикам самопроголошеної "Луганської народної республіки" інформації про сили операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Встановлено і в ході досудового розслідування отримані докази того, що жителька підконтрольної української влади території Луганської області збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і Збройних сил, здійснюючих відсіч збройної агресії проти нашої країни", - сказано в ньому.

Отримані дані вона передавала іншій громадянці України - бойовику так званої 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу "Народної міліції" "ЛНР".

На даний момент обом жінкам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Матеріали справи передані в суд.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня прокуратура Луганської області повідомила мешканці Станиці Луганської про підозру в тероризмі за передачу інформації про Збройні сили України для розвідувальної мережі "Народної міліції" "ЛНР".

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