СБУ затримала двох жінок у передачі бойовикам "ЛНР" інформації про сили ООС

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох підозрюваних в передачі бойовикам самопроголошеної "Луганської народної республіки" інформації про сили операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.



"Встановлено і в ході досудового розслідування отримані докази того, що жителька підконтрольної української влади території Луганської області збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і Збройних сил, здійснюючих відсіч збройної агресії проти нашої країни", - сказано в ньому.



Отримані дані вона передавала іншій громадянці України - бойовику так званої 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу "Народної міліції" "ЛНР".



На даний момент обом жінкам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.



Матеріали справи передані в суд.



Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня прокуратура Луганської області повідомила мешканці Станиці Луганської про підозру в тероризмі за передачу інформації про Збройні сили України для розвідувальної мережі "Народної міліції" "ЛНР".