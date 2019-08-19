Прокуратура сообщила о подозрении в терроризме женщине-информатору разведывательной сети "ЛНР"

Прокуратура Луганской области сообщила жительнице Станицы Луганской о подозрении в терроризме за передачу информации о Вооруженных силах Украины для разведывательной сети "Народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, передают Українські Новини.

По данным ведомства, местная жительница с августа 2015 года собирала сведения военного характера о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений ВСУ в Станице Луганской.

В дальнейшем она по телефону передавала данные своему куратору - радиотелефонисту 4-й отдельной мотострелковой бригады "Народной милиции" "ЛНР".

"С целью конспирации для передачи такой информации использовались условные названия для различных видов боевой техники", - говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в деятельности террористической организации).

Как сообщали Українськi Новини, в июле жители в Луганской области получили по 5 лет условно за участие в организации "референдума" за "ЛНР".