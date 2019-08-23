У порту "Південний" зафіксовано небезпечний зсув причалів, – ЗМІ

В найбільшому морському порту України ДП "МТП Южний" на причалах 5 і 6 зафіксовано зсув конструкцій, який міг статися в результаті недавнього днопоглиблення. Про це пише видання censor.net у матеріалі "Причалили до дна", повідомляє УНІАН.

Журналісти посилаються на звіт по деформаційному стану згаданих причалів, складений одеської інжиніринговою фірмою "Анкор".

У червні нинішнього року фахівці цієї фірми за договором з АМПУ провели заміри і зафіксували на причалах 5 і 6 зміщення конструкцій, що перевищує максимально допустимі значення.

"До проведення наступного чергового циклу спостережень (листопад 2019) обмежити експлуатаційні навантаження в межах секцій 7, 8, 9 причалів 5 і 6 до 0 кН/м2 по всій ширині конструкції", - цитує censor.net рекомендації фірми "Анкор".

Опитані журналістами експерти називають основною причиною зміщення днопоглиблення операційної акваторії причалів з 19 до 21 м. Вони зазначають, що "Південний" побудовано на мулистому ґрунті, який при днопоглибленні міг стекти в море і послабити основу для причальних конструкцій. Інша можлива причина – неналежна експлуатація причалів.

"Учасники ринку стверджують, що роками причали порту "Южний" використовуються як склади – сипкі вантажі просто залишаються лежати, так як належного складу в порту немає. Це є грубим порушенням норм експлуатації причалів", - пише censor.net.

Видання також наводить фото причалів 5 і 6, зроблене з дрона, на якому чітко видно, що рекомендації фірми "Анкор" про нульовому навантаженні на ці причали не виконуються.