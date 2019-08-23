Енергоспівтовариство радить владі передати управління ГТС "Магістральними трубопроводами" до 1 вересня

Енергетичне співтовариство радить владі передати управління газотранспортною системою ПАТ "Магістральні трубопроводи", а контроль над "Магістральними трубопроводами" Міністерству фінансів до 1 вересня.

Про це сказано в листі директора Енергоспівтовариства Яніза копача до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка, текст якого мають Українські Новини.

Копач серйозно стурбований проблемою з анбандлінгом "Нафтогазу України" (він не реалізовується через суперечки Кабміну і "Нафтогазу" щодо моделі його здійснення) і зазначає, що це може поставити під питання майбутні поставки газу в Україну і транзит газу через Україну до Європи, а отже несе загрозу енергетичній безпеці як України, так ЄС.

Зміст цього листа також погоджено з Єврокомісією і Світовим банком.

Копач наполягає на терміновій реалізації кабмінівської моделі анбандлінгу, коли управляти ГТС повинна назалежно від "Нафтогазу" компанія "Магістральні газопроводи", і додає, що модель "Нафтогазу" проблематична через невідповідності чинному національному законодавству.

Він радить владі терміново до 1 вересня здійснити три кроки щодо розблокування процесу - передати контроль над "Магістральними газопроводами" Міністерству фінансів, передати управління на ГТС від "Нафтогазу" "Магістральним газопроводам" не чекаючи 2020 року, а також зобов'язати "Нафтогаз" продати акції створеної ними ТОВ "Оператор ГТС України" "Магістральним газопроводам" за символічною ціною.

"Грунтуючись на цих трьох діях, ми впевнені, що проблема анбандлінгу може бути успішно вирішена, включаючи сертифікацію нового оператора ГТС до кінця 2019 року. Це також дасть можливість створити базу для укладання нової довгострокової угоди щодо транзиту газу між Україною і Росією", - зазначає Копач.

Подробиці читайте в публікації Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, ще в грудні 2018 року Копач закликав "Нафтогаз України" підписати договір передачі акцій ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) до кінця першого кварталу 2019 року, щоб не було зірвано процес підготовки нового транзитного контракту з компанією "Газпром" (Росія).

В липні секретаріат Енергетичного співтовариства заявляв, що відповідальність за анбандлинг "Нафтогазу" повинен взяти на себе Кабінет Міністрів, а не наглядові ради "Нафтогазу" і МГУ.

"Нафтогаз" вважає, що ця схема ставить під загрозу перспективи компанії в арбітражному спорі з "Газпромом".