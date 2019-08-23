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23 серпня 2019, пʼятниця, 15:50 11
Судова влада 2019-08-23T16:45:01+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти шефа Гримчака

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти шефа Гримчака

Вадим Черниш.
Вадим Черниш.

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

До суду надійшла скарга голови громадської ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) на бездіяльність детективів НАБУ.

Позивач повідомив, що 2 серпня він подав до НАБУ заяву про кримінальне правопорушення Черниша за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

При цьому справу НАБУ не відкрило.

19 серпня суд розглянув позов голови громадської ради при МТОТ і зобов'язав уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, зазначені в поданій заяві та розпочати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його "помічника" за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. У МТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

Також заступник міністра Гримчак отримав у травні зарплату в два рази більше, ніж міністр Черниш.

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