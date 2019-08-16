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16 августа 2019, пятница, 13:48 330
Экономика 2019-08-16T13:53:19+03:00
Українські Новини
Традиционная баржа с арбузами уже отправилась в Киев

Традиционная баржа с арбузами уже отправилась в Киев

Баржа с арбузами в пятницу отправилась с речного терминала в городе Голая Пристань (Херсонская область) в Киев.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Херсонской областной государственной администрации.

Баржа доставит в Киев по реке Днепр 500 тонн арбузов и 40 тонн дыни.

По словам председателя Херсонской обладминистрации Юрия Гусева, вскоре херсонские арбузы и дыни появятся на полках столичных супермаркетов.

Ранее Гусев отмечал, что урожайность арбузов в области уже превышает прошлогоднюю почти в 2 раза.

Ожидается урожай на уровне 300 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа 2018 "Нибулон" доставил первую в прошлом году партию арбузов баржей в Переяслав-Хмельницкий, откуда автотранспортом арбузы были доставлены в торговые сети Киева.

Впервые после 14-летнего перерыва 31 июля 2017 года баржа отправилась из Херсонской области по Днепру в Киев. Тогда в соцсетях активно обсуждают новость, которую распространил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook о барже с херсонскими арбузами,

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