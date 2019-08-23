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23 серпня 2019, пʼятниця, 12:10 16
Силові структури 2019-08-23T12:44:59+03:00
Українські Новини
Нацполіція поки не штрафувала за порушення термінів "розмитнення" євроблях

Нацполіція поки не штрафувала за порушення термінів "розмитнення" євроблях

Департамент патрульної поліції Національної поліції поки не виписував штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.

Про це Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Поки не штрафували, оскільки тестуємо базу. Поки що обмінюємося інформацією з Митною службою), - сказав він.

Білошицький зазначив, що поки невідомо, коли поліція почне штрафувати водіїв автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомляли Українські Новини, 22 серпня штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації вступили в силу.

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