Нацполіція поки не штрафувала за порушення термінів "розмитнення" євроблях

Департамент патрульної поліції Національної поліції поки не виписував штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації.\r\nПро це Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.\r\n"Поки не штрафували, оскільки тестуємо базу. Поки що обмінюємося інформацією з Митною службою), - сказав він.\r\nБілошицький зазначив, що поки невідомо, коли поліція почне штрафувати водіїв автомобілів на іноземній реєстрації.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22 серпня штрафи за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації вступили в силу.