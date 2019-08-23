Міністром охорони здоров'я може стати Петренко, - ЗМІ

Найбільш вірогідним претендентом на пост міністр охорони здоров'я України є Олег Петренко.\r\nЙого кандидатура підтримана експертним співтовариством, американською стороною і схвалена на Банковій, повідомляє ZN.UA.\r\nЯкщо не трапиться форс-мажору, то Олег Едуардович Петренко займе головний кабінет у Міністерстві охорони здоров'я України. Зараз Петренко обіймає посаду голови Національної служби здоров'я України.\r\nВін пройшов через конкурс на посаду глави Нацслужби здоров'я, активно підтримувався в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, є висококваліфікованим менеджером, має досвід роботи в приватних клініках і на державній службі.\r\nПетренко був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". Крім того, Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу прийнятого Верховною Радою закону.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2018 році конкурсна комісія обрала головою Нацслужбы здоров'я Петренка.\r\nРаніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускав призначення засновника клініки "Борис" Михайла Радуцького міністром охорони здоров'я.\r\n