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23 серпня 2019, пʼятниця, 09:28 42
Медицина 2019-08-23T13:00:04+03:00
Українські Новини
Міністром охорони здоров'я може стати Петренко, - ЗМІ

Міністром охорони здоров'я може стати Петренко, - ЗМІ

Олег Петренко.Фото: isida.ua
Олег Петренко.Фото: isida.ua

Найбільш вірогідним претендентом на пост міністр охорони здоров'я України є Олег Петренко.

Його кандидатура підтримана експертним співтовариством, американською стороною і схвалена на Банковій, повідомляє ZN.UA.

Якщо не трапиться форс-мажору, то Олег Едуардович Петренко займе головний кабінет у Міністерстві охорони здоров'я України. Зараз Петренко обіймає посаду голови Національної служби здоров'я України.

Він пройшов через конкурс на посаду глави Нацслужби здоров'я, активно підтримувався в. о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, є висококваліфікованим менеджером, має досвід роботи в приватних клініках і на державній службі.

Петренко був першим заступником гендиректора клініки "Оберіг". Крім того, Петренко був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу прийнятого Верховною Радою закону.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році конкурсна комісія обрала головою Нацслужбы здоров'я Петренка.

Раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускав призначення засновника клініки "Борис" Михайла Радуцького міністром охорони здоров'я.

 

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