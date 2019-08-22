НААУ пов'язує вбивство адвоката Іванова в Кропивницькому з його професійною діяльністю

Національна асоціація адвокатів України закликає ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про вбивство адвоката Олександра Іванова, яке сталося 22 серпня м. Кропивницьку і наполягає на тому, що вбивство пов'язане з професійною діяльністю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби асоціації в соціальній мережі Facebook.

"НААУ наполягає на тому, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю. Поширена інформація у ЗМІ про випадкову смерть адвоката є класичним прийомом "інформаційного вкиду" і відверненням уваги суспільства від цього резонансного злочину. Адвокатська діяльність завжди була ризиковою, але в останні роки наша професія пов’язана з загрозою життям адвокатів. У цьому контексті будь-які ініціативи обмежити професійні права адвокатів чи зміст адвокатської гарантій є надзвичайно шкідливими і поставлять під ризик весь інститут професійної правової допомоги. Ми закликаємо ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію стосовно загиблого, і не давати можливості правоохоронцям замовчати цей злочин", - йдеться в ньому.

НААУ також звернулася до правоохоронних органів – Генеральної прокуратури і Національної поліції із закликом взяти розслідування цього злочину під контроль керівництва ГПУ і НПУ.

В повідомленні зазначається, що другий постраждалий, разом з яким перебував Олександр Іванов, також помер від зазнаних поранень.

Як повідомляли Українські Новини, у Кропивницькому біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката.