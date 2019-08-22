Гімнастка Різатдінова розлучилася зі скандальним Онищенком

Українська гімнастка Ганна Різатдінова розлучилася з екс-нардепом мільйонером Олександром Онищенком. Цю інформацію підтвердила сама гімнастка. Про це повідомляє JetSeller.

"Да ми з Олександром уже не разом. Я зараз живу в Києві і беру участь у проекті "Танці з зірками". Це абсолютно новий етап у моєму житті, якого я дуже рада. Ще в минулому році я багато подорожувала, виступала з майстер-класами в різних країнах, а зараз мені дуже хочеться бути побільше в Києві та реалізувати себе в інших напрямках", - зазначила вона.

Анна Різатдінова розлучилася з екс-нардепом мільйонером Олександром Онищенком. Фото: КП в Україні

Додамо, що Різатдінова і Онищенко мають спільного сина.

Як повідомляли Українські Новини, САП передала в суд обвинувачення проти втікача депутата Онищенко. Також побіжний Онищенко зняв будинок поруч з віллою Порошенко в Іспанії.

Також скандальний побіжний Онищенко хотів балотуватися в депутати, але ЦВК відмовив.