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22 серпня 2019, четвер, 18:51 17
Суспільство 2019-08-22T19:45:56+03:00
Українські Новини
Гімнастка Різатдінова розлучилася зі скандальним Онищенком

Гімнастка Різатдінова розлучилася зі скандальним Онищенком

Різатдінова і Онищенко з сином. Фото: Країна
Різатдінова і Онищенко з сином. Фото: Країна

Українська гімнастка Ганна Різатдінова розлучилася з екс-нардепом мільйонером Олександром Онищенком. Цю інформацію підтвердила сама гімнастка. Про це повідомляє JetSeller.

"Да ми з Олександром уже не разом. Я зараз живу в Києві і беру участь у проекті "Танці з зірками". Це абсолютно новий етап у моєму житті, якого я дуже рада. Ще в минулому році я багато подорожувала, виступала з майстер-класами в різних країнах, а зараз мені дуже хочеться бути побільше в Києві та реалізувати себе в інших напрямках", - зазначила вона.

Ганна Різатдінова розлучилася з екс-нардепом мільйонером Олександром ОнищенкомАнна Різатдінова розлучилася з екс-нардепом мільйонером Олександром Онищенком. Фото: КП в Україні

Додамо, що Різатдінова і Онищенко мають спільного сина.

Як повідомляли Українські Новини, САП передала в суд обвинувачення проти втікача депутата Онищенко. Також побіжний Онищенко зняв будинок поруч з віллою Порошенко в Іспанії.

Також скандальний побіжний Онищенко хотів балотуватися в депутати, але ЦВК відмовив.

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