Скандальный беглый Онищенко хотел баллотироваться в депутаты, но ЦИК ему отказал

Депутат Верховной Рады Александр Онищенко (внефракционный) подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая в эфире "5 канала", передают Українські Новини.

"И Онищенко на данный момент подал документы в ЦИК… В пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях… Мы будем анализировать весь пакет", - сказала она.

При этом, согласно ч. 1 ст. 9 закона "О выборах народных депутатов", депутатом может быть избран гражданин Украины, проживающий в Украине в течение последних 5 лет.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Центральная избирательная комиссия отказала Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты.

"Комиссия отказала в регистрации кандидату в народные депутаты Украины Онищенко А. Р.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Онищенко намеревался баллотироваться от Социалистической партии Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская область).

Согласно сообщению, депутату отказано в регистрации, так как им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщали Українські Новини, САП передала в суд обвинение против беглого депутата Онищенко. Также беглый Онищенко снял дом рядом с виллой Порошенко в Испании.

Депутат обвиняется по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса.

Тем временем ЦИК отказал в регистрации 7 кандидатам в депутаты.