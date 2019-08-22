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22 серпня 2019, четвер, 16:00 17
Зовнішня політика 2019-08-22T17:15:01+03:00
Українські Новини
Україна відпустить росіян, засуджених на 13 і 14 років в'язниці, - адвокат

Україна відпустить росіян, засуджених на 13 і 14 років в'язниці, - адвокат

Україна відпустить росіян, засуджених на 13 і 14 років в'язниці.Фото: twitter.com
Україна відпустить росіян, засуджених на 13 і 14 років в'язниці.Фото: twitter.com

Стало відомо, що засуджені росіяни проходять в Україні юридичне оформлення обміну. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на їх адвоката Валентина Рибіна.

Згідно з даними відомства, громадяни Росії Максим Одінцов та Олександр Баранов, засуджені до 14, 13 років в'язниці, а також Євген Мефедов та Ігор Клімаковський, обвинувачені раніше Україною в дезертирстві і державній зраді, проходять юридичну процедуру оформлення обміну утримуваними особами з РФ.

"Я можу підтвердити, що, дійсно, мої підзахисні – громадяни Російської Федерації і не тільки – проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно залишити територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом", - сказав він.

За словами адвоката, у списку є і інші особи, але прізвища решти він не уточнив. "Всі вони концентруються у пунктах збору і скоро, сподіваюся, будуть відправлені на обмін", - додав Рибин.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада 2015 року співробітниками служби безпеки України було затримано і вивезено з Криму на територію Миколаївської області (Україна) російські військовослужбовці: прапорщик Одінцов Максим Євгенович та молодший сержант контрактної служби Баранов Олександр В'ячеславович. У Міністерстві оборони Росії звинуватили спецслужби України у "незаконному викрадення російських військовослужбовців".

Євген Мефедов, обвинувачений раніше в участі у масових заворушеннях 2 травня 2014 року на вулиці Грецькій, вийшов з СІЗО 19 серпня 2019 року, після внесення 150 тис. гривень застави. Володимир Рибін зазначив, що застава внесена його сином і депутатом Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Миколою Скориком.

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