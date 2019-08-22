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22 серпня 2019, четвер, 14:19 6
Суспільство 2019-08-22T14:20:20+03:00
Українські Новини
На День незалежності закриють станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності"

На День незалежності закриють станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності"

Київський метрополітен.
Київський метрополітен.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішило закрити вхід і вихід на станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську і Алею Небесної сотні через святкування Дня незалежності 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

Відзначається, що в зазначений період станція "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадки з лінії на лінію.

Також 24 серпня в зв'язку з проведенням на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) буде введено обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.

КП пояснює, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі та на вулицях ряду районів через заходи до Дня незалежності 24 серпня.

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