На День незалежності закриють станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" вирішило закрити вхід і вихід на станціях "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на вулицю Інститутську і Алею Небесної сотні через святкування Дня незалежності 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.



Відзначається, що в зазначений період станція "Майдан Незалежності" працюватиме тільки для пересадки з лінії на лінію.



Також 24 серпня в зв'язку з проведенням на стадіоні Національного спортивного комплексу "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Олімпік" (Донецьк) буде введено обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац спорту" після закінчення гри.



КП пояснює, що обмеження застосовуються з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.



Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація вирішила обмежити рух транспорту в центрі та на вулицях ряду районів через заходи до Дня незалежності 24 серпня.