У Кропивницькому біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що невідомі розстріляли адвоката з автоматів біля СІЗО Кропивницького.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Національної асоціації адвокатів.

"У Кропивницькому розстріляли адвоката з автоматів. Виїхала слідча група. Колеги з'ясовують, що за адвокат", - сказали в прес-службі НААУ.

За його словами, адвоката розстріляли біля СІЗО №6.

Адвокат загинув на місці.

(Новину доповнено подробицями)

Невідомі стріляли з салону автомобіля.

Під час інциденту постраждав ще один гражданін.

Інших подробиць прес-служба не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві біля ресторану впритул розстріляли чоловіка. За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав - зробив ще кілька пострілів.

Раніше в Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився. Між подружжям виникла сварка. 54-річний чоловік схопив рушницю і вистрілив з нього в свою 56-річну дружину. Від отриманого вогнепального поранення грудної клітини жінка померла на місці. Тоді чоловік зрозумів, що накоїв. Він підпалив одну з кімнат і вистрілив собі в груди, від чого помер.