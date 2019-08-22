У Кропивницькому біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що невідомі розстріляли адвоката з автоматів біля СІЗО Кропивницького.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Національної асоціації адвокатів.\r\n"У Кропивницькому розстріляли адвоката з автоматів. Виїхала слідча група. Колеги з'ясовують, що за адвокат", - сказали в прес-службі НААУ.\r\nЗа його словами, адвоката розстріляли біля СІЗО №6.\r\nАдвокат загинув на місці.\r\n(Новину доповнено подробицями)\r\nНевідомі стріляли з салону автомобіля.\r\nПід час інциденту постраждав ще один гражданін.\r\nІнших подробиць прес-служба не повідомила.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Києві біля ресторану впритул розстріляли чоловіка. За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав - зробив ще кілька пострілів.\r\nРаніше в Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився. Між подружжям виникла сварка. 54-річний чоловік схопив рушницю і вистрілив з нього в свою 56-річну дружину. Від отриманого вогнепального поранення грудної клітини жінка померла на місці. Тоді чоловік зрозумів, що накоїв. Він підпалив одну з кімнат і вистрілив собі в груди, від чого помер.