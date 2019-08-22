підписатися на розсилку
25 25.35
27.6 28.35
˟
22 серпня 2019, четвер, 14:35 37 Доповнено
Події 2019-08-22T14:36:26+03:00
Українські Новини
У Кропивницькому біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката

У Кропивницькому біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката

Поліція
Поліція

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що невідомі розстріляли адвоката з автоматів біля СІЗО Кропивницького.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Національної асоціації адвокатів.

"У Кропивницькому розстріляли адвоката з автоматів. Виїхала слідча група. Колеги з'ясовують, що за адвокат", - сказали в прес-службі НААУ.

За його словами, адвоката розстріляли біля СІЗО №6.

Адвокат загинув на місці.

(Новину доповнено подробицями)

Невідомі стріляли з салону автомобіля.

Під час інциденту постраждав ще один гражданін.

Інших подробиць прес-служба не повідомила.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві біля ресторану впритул розстріляли чоловіка. За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав - зробив ще кілька пострілів.

Раніше в Коломиї після сварки адвокат вбив дружину, підпалив будинок і застрелився. Між подружжям виникла сварка. 54-річний чоловік схопив рушницю і вистрілив з нього в свою 56-річну дружину. Від отриманого вогнепального поранення грудної клітини жінка померла на місці. Тоді чоловік зрозумів, що накоїв. Він підпалив одну з кімнат і вистрілив собі в груди, від чого помер.

Більше новин про: Адвокат вбивство розстріл

Архів
Новини
Суд не знайшов доказів злочинності "Роттердам+" на вилучених два роки тому комп’ютерах НКРЕКП, - Трохимець 14:35
У Кропивницькому біля СІЗО з автоматів розстріляли адвоката 14:35 Доповнено
Нардеп Шахов написав гнівного листа Президентові про шахтарів 14:34
На День незалежності закриють станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 14:19
Шостий апеляційний суд не захотів визнати безпідставним рішення Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго" 13:59
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського, – екс-голова НКРЕКП 20:42
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Олексій Кулагін 10:13
більше новин
НАБУ закрив справу проти
Нема складу злочину: НАБУ закрило справу проти кінокомпанії Зеленського 10:03 Документ
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Один з суддів Окружного адмінсуду дав свідчення проти Вовка 15:45
Зеленський пообіцяв пенсії ізраїльтянам, хоча мешканці ОРДЛО і Криму їх не отримують 18:10
Штрафи для "євробляхерів" відстрочать ще на три місяці, - Рябошапка 16:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok