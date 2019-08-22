89,1% українців готові підтримати незалежність України на референдумі, - опитування

89,1% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, готові підтримати незалежність України на референдумі.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.



Респондентам було поставлено питання, як би вони проголосували, якби референдум про незалежність України проводився зараз.



Так, 70,8% проголосували б за, 9,5% - проти, 7,6% - не голосували б, 12,1% - важко відповісти.



Таким чином, 89,1% серед тих, хто визначився підтримали б проголошення незалежності, 10,9% - не підтримали б.



Також респондентів запитали, що для них означає День незалежності.



68,5% опитаних вважають, що це державне свято, дата створення України в сучасному вигляді, 22,6% - вважають його вихідним днем, 4,2% -історичною помилкою, Україні не варто проголошувати незалежність, 4,1% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2 040 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.



Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Опитування фінансувалося Міжнародним фондом "Відродження", деякі питання включені на замовлення проекту Центру політико-правових реформ.



Як повідомляли Українські Новини, 49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують вступ України в Європейський Союз, 44,2% - в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).