Суд оштрафував військового за недотримання охорони держтаємниці під час візиту делегації США

Суд оштрафував на 510 гривні військовослужбовця військової частини А0476 (Центральна база ремонту і зберігання засобів зв'язку) за недотримання збереження держтаємниці під час візиту делегації Збройних сил США.

Про це йдеться в постанові суду від 31 липня, передають Українські Новини.

Зазначено, що підсудний обіймав посаду в. о. начальника групи секретного документального забезпечення військової частини.

У червні поточного року контррозвідка Служби безпеки України виявила факт недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій.

Встановлено, що 30 травня поточного року у військовій частині А0476 був порушений режим збереження держтаємниці при прийомі делегації Європейського командування Збройних Сил США.

Зокрема, виявлено, що режимно-секретний відділ військової частини не розробив перелік питань, які плануються для обговорення під час візиту делегації; не була створена експертна комісія з питань держтаємниці і не проведено вилучення відомостей, що становлять державну таємницю або службову інформацію, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть передані їм; також відповідальними особами завчасно в письмовій формі не були проінформовані органи СБУ про прибуття іноземної делегації у військову частину.

Також група секретного документального забезпечення військової частини протягом 5 робочих днів не направила в органи СБУ копію звіту про результати виконання плану забезпечення режиму секретності.

Підсудний в судовому засіданні свою вину у вчиненні зазначених правопорушень визнав в повному обсязі.

Суд вирішив накласти на нього штраф 510 гривень і стягнув судові витрати 384 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України встановила факт розголошення держтаємниці співробітниками Деснянської районної державної адміністрації Києва.