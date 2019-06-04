подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 15:53 27
Силовые структуры 2019-06-04T15:53:45+03:00
Українські Новини
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ

Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ

Служба безопасности Украины установила факт разглашения гостайны сотрудниками Деснянской районной государственной администрации Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 25 апреля СБУ начало уголовное производство по факту разглашения гостайны сотрудниками Деснянской РГА.

Отмечается, что сотрудники РГА имеют доступ к гостайне, так как ими разрабатывается и периодически корректируется "Мобилизационный план Деснянского Района", а также "План гражданской защиты Деснянского района на особый период".

"09.04.2019 сотрудниками Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ была проведена тематическая проверка состояния охраны государственной тайны в Деснянской районной в г. Киеве государственной администрации и выявлено разглашение государственной тайны сотрудниками Деснянской РГА", - сказано в фабуле уголовного производства.

В ходе проведения проверки установлено, что исполняющий обязанности председателя Деснянской РГА (в период с апреля 2016 по август 2018 года им был Виктор Крохмалюк) незаконно предоставлял в период с февраля 2017 года по январь 2018 года непосредственный доступ постороннему лицу ко всем материальным носителям секретной информации, хранящимся в райадминистрации.

В рамках расследования уголовного производства суд разрешил следователям СБУ изъять личные дела председателя РГА Геннадия Заболотного, бывшего и.о. председателя РГА Виктора Крохмалюка и главного специалиста режимно-секретной работы Деснянского РГА  Владимира Медведева.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении председателю Деснянской районной государственной администрации Киева Геннадию Заболотному в декларировании недостоверной информации.

В августе 2018 года правоохранители сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Деснянской РГА Виктору Крохмалюку в растрате более 1 млн гривен бюджетных средств.

Служба безопасности Украины расследует 5 уголовных производств о разглашении военной информации, содержащей государственную тайну.

 

Больше новостей о: Гостайна Деснянский район

Архив
Новости
Зеленский в Брюсселе рассказал о своих вопросах для лидеров Европы 16:04
Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины 15:55
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ 15:53
Дэвид Линч получит первый "Оскар" в жизни 15:53
Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца 15:42
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok