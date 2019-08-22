Розмінування територій біля моста у Станиці Луганській завершено - ОБСЄ

Україна завершила розмінування територій біля мосту на Станиці Луганській. Про це 21 серпня заявив спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі(ТКГ) Мартін Сайдик.

"Головною темою сьогоднішнього засідання ТКГ була підготовка до ремонту мосту у Станиці Луганській. Учасники ТКГ узгодили подальші необхідні для цього кроки. Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування та про готовність розпочати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд. До речі, я тільки що отримав повідомлення від української сторони", - заявив він.

Крім того, Сайдик зазначив, що дане перемир'я, узгоджене ТКГ, що набрало чинності 21 липня 2019 року, порівняно з іншими перемир'ями, оголошеними раніше - є самим действеннным.

За словами чиновника, через 30 днів з початку перемир'я, середнє число порушень режиму припинення вогню залишається значно нижчим порівняно із цим показником до його вступу в силу.

Наголошується, що згідно з даними СММ ОБСЄ, з початку перемир'я не було зареєстровано жодної цивільної жертви убитими внаслідок обстрілу, хоча, на жаль, один чоловік був поранений. Це явно доводить важливість прийнятих нами угод про перемир'я.

Згідно з повідомленням,в Робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася і тема відновлення розведення сил і засобів в Золотом і Петровському.

Економічна робоча група обговорювала питання, пов'язані з водопостачанням в ОРДО і ОРЛО, зокрема фінансове становище і підготовку до міжнародного аудиту підприємства «Вода Донбасу».

Гуманітарна робоча група продовжила обговорення питань обміну утримуваними.

Політична робоча група, як і на минулому засіданні, продовжила дискусії з питань своєї традиційної порядку денного – імплементації "формули Штайнмайера", амністії та місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО".

Мартін Сайдик настійно закликав усі сторони і далі повністю виконувати ці зобов'язання, особливо зважаючи на початку навчального року.

Як повідомляли Українські Новини, прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила у Facebook, що у середу, 21 серпня, на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона заявила про готовність почати відновлення моста в Станиці Луганській і домовилася про продовження режиму тиші на Донбасі з початку навчального року. Раніше, в штабі ООС повідомляли, що в Станиці Луганській не могли почати розмінування мосту через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків.