Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація серйозно розглядає питання про припинення права на громадянство для дітей негромадян, народжених у США, і людей, які нелегально емігрували в Сполучені Штати. Про це повідомляє Reuters.

"Ми дуже серйозно ставимося до громадянства по праву народження, де у вас є дитина на нашій землі, ви перетинаєте кордон, народжуєте дитину - вітаємо, дитина тепер є громадянином США. ... Це відверто смішно", - сказав Трамп.

Трамп зробив боротьбу з імміграцією центральним пунктом своєї президентської кампанії та кампанії з переобрання, але багато радикальних змінених правил і виконавчих розпоряджень адміністрації були заблоковані судами.

У жовтні 2018 року президент США виступив проти "громадянства по праву народження", оскільки це приносить мільярдні збитки бюджету країни.



Експерти кажуть, що такий крок буде суперечити Конституції США. 14-а поправка до Конституції, прийнята після громадянської війни, гарантує, що особи, народжені або натуралізовані у США, є громадянами сполучених штатів і штату, в якому вони проживають".



Як повідомляли Українські Новини, Трамп скасував свій візит до Данії через відмову продати йому Гренландію. В результаті скасування візиту його розкритикувала влада Данії.