Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація серйозно розглядає питання про припинення права на громадянство для дітей негромадян, народжених у США, і людей, які нелегально емігрували в Сполучені Штати. Про це повідомляє Reuters. "Ми дуже серйозно ставимося до громадянства по праву народження, де у вас є дитина на нашій землі, ви перетинаєте кордон, народжуєте дитину - вітаємо, дитина тепер є громадянином США. ... Це відверто смішно", - сказав Трамп.\r\nТрамп зробив боротьбу з імміграцією центральним пунктом своєї президентської кампанії та кампанії з переобрання, але багато радикальних змінених правил і виконавчих розпоряджень адміністрації були заблоковані судами.\r\nУ жовтні 2018 року президент США виступив проти "громадянства по праву народження", оскільки це приносить мільярдні збитки бюджету країни. Експерти кажуть, що такий крок буде суперечити Конституції США. 14-а поправка до Конституції, прийнята після громадянської війни, гарантує, що особи, народжені або натуралізовані у США, є громадянами сполучених штатів і штату, в якому вони проживають".Як повідомляли Українські Новини, Трамп скасував свій візит до Данії через відмову продати йому Гренландію. В результаті скасування візиту його розкритикувала влада Данії.