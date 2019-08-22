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22 серпня 2019, четвер, 09:19 25
Шоу-бізнес 2019-08-22T11:15:02+03:00
Українські Новини
Квентін Тарантіно вперше стане батьком

Квентін Тарантіно вперше стане батьком

Квентін Тарантіно і Даніелла Пік. Скріншот: Instagram/daniellapick
Квентін Тарантіно і Даніелла Пік. Скріншот: Instagram/daniellapick

56-річний відомий режисер Квентін Тарантіно та його 35-річна дружина Даніелла вперше стануть батьками.

Про це йдеться в заяві пари для журналу People.


"Даніелла і Квентін Тарантіно дуже раді повідомити, що чекають дитину", - йдеться в повідомленні.

Сценарист-режисер познайомився з Даніеллою, дочкою ізраїльського співака і автора пісень Цвіка Піку, в 2009 році під час просування свого фільму "Безславні виродки".

Пара заручилася в червні 2017 року.

Як повідомляли Українські Новини, Тарантіно вперше за 55 років одружився на ізраїльській співачці Даніеллі Пік. Закохані провели весільну церемонію в Беверлі Хіллс, у всесвітньо відомому ресторані Майкла Чоу.

Раніше стало відомо, що два найпопулярніших актора Голлівуду Бред Пітт і Леонардо Дікапріо зіграють в новому фільмі Квентіна Тарантіно: у мережі з'явився перший постер.

Тим часом новий фільм Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" за перший уік-енд зібрав 40,3 мільйона доларів. Це був найкращий старт за всю кар'єру режисера.

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