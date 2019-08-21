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21 серпня 2019, середа, 22:58 18
Америка 2019-08-22T00:00:02+03:00
Українські Новини
Дівчину прем'єра Британії не пустили в США через візит в невизнану державу

Дівчину прем'єра Британії не пустили в США через візит в невизнану державу

Керрі Саймондс. Фото: apples_symonds/Instagram
Керрі Саймондс. Фото: apples_symonds/Instagram

Керрі Саймондс, дівчина прем’єра Британії Бориса Джонсона, мала на кілька днів поїхати у відрядження до Сполучених Штатів, однак американська сторона заблокувала її заявку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ.

Причиною відмови ймовірно став минулорічний візит Саймондс до східної Африки, охопленої громадянською війною.

Саймондс їздила в невизнану державу Сомаліленд з народженою там подругою Німко Алі, яка проводить кампанію проти жіночого обрізання. У ході свого візиту, за даними газети, дівчина зустрічалася з самопроголошеним президентом Сомаліленду Мусою Біхі Абді.

Як зазначає видання, Британія, на відміну від США, раніше встановила дипломатичні відносини з цією країною, яка відокремилась від Сомалі у 1991 році.

Саймондс планувала поїхати в США в найближчі дні, щоб провести кілька зустрічей в рамках роботи на некомерційну природоохоронну організацію Oceana. Невідомо, чи проходила вона реєстрацію в електронній системі авторизації подорожей (ESTA), яка дозволяє громадянам Британії здійснювати безвізові короткострокові поїздки в США. Однак якщо вона робила це, система могла автоматично відмовити дівчині, враховуючи її історію поїздок.

У 2016 році в форму ESTA було додано питання про відвідування Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі або Ємену після 1 березня 2011 року. Як пише видання, якщо заявник відповідає "так", система може відмовити йому в дозволі на в'їзд.

Наразі Керрі Саймондс намагається екстрено владнати ситуацію і зняти заборону в’їзду. Зазначається, що ситуація ускладнена тим, що вона не може офіційно попросити офіс прем’єра допомогти з вирішенням цього питання.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон пішов у відставку і став прем'єром. Також Борис Джонсон виявився правнуком мумії з Базеля в сьомому коліні.

Раніше Джонсон і Лавров влаштували перепалку в Москві через втручання Росії у справи Британії.

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